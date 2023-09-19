Москва, 19 сентября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Старший брат задержанной за крупную партию наркотиков актрисы Рамили Искандер (Хисамовой) Рустам забрал 10-летнего сына сестры Тимура к себе. Об этом ИА Регнум сообщил Рустамом Хисамов. Мужчина объяснил журналистам, что от Тимура не стали скрывать причину задержания его мамы, а рассказали все как есть.

РИА Новости/Владимир Федоренко Актриса Рамиля Искандер

«Ребенок теперь будет проживать со мной. Тимур всё знает и всё понимает о том, что сейчас происходит с его мамой. От него ничего не скрывали и рассказали как есть. Он был дома во время обысков и всё видел. Он знает, что у мамы нашли наркотики», — сообщил Рустам Хисамов.

18 сентября стало известно, что Пензенский областной суд рассмотрит жалобу защиты заслуженной артистки России Рамили Искандер из-за её ареста. Брат актрисы уверен, что суд не удовлетворит апелляцию. Рустам Хисамов считает, что все эти жалобы не приведут ни к какому результату и это просто пустая трата времени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 46-летнюю заслуженную артистку РФ задержали после обысков по уголовному делу, возбуждённому в Пензе за незаконный оборот наркотиков. У актрисы нашли крупную партию мефедрона весом до 2 кг. Железнодорожный районный суд Пензы поместил Рамилю Искандер в СИЗО до 21 октября.

Рамилю Искандер задержали 29 августа после того, как сотрудники наркоконтроля провели в её доме в поселении Марушкинское в Москве обыски. У артистки дома нашли амфетамин и кокаин, а в машине, которой она пользовалась, из-под обшивки двери извлекли 2 кг мефедрона. Оперативники пришли в дом, когда там помимо артистки находился её 10-летний сын Тимур и 79-летний отец Риф. В отношении Рамили возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Сначала актриса отказывалась давать показания, ссылаясь на 51 статью Конституции, но позже согласилась сотрудничать со следствием и рассказала полицейским о сообщнике. Им оказался 32-летний Максим. Его остановили во время перевозки наркотиков из Подмосковья в Пензу. У Максима в багажнике нашли 9,4 кг мефедрона. Мать задержанного мужчины рассказала, что он обещал своей семье роскошную жизнь, а высокий заработок объяснял удачной игрой в покер.

Позже за сотрудничество со следствием Искандер переквалифицировали обвинение на более лёгкий состав, сейчас ей вменяется часть 3 статьи 30 УК РФ и пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

В процессе расследования открылись новые обстоятельства жизни артистки и её семьи. С виду успешная и востребованная артистка с высокими гонорарами имела финансовые проблемы. В 2018 году Рамиля собирала деньги на лечение тяжело больной матери. Актриса призналась в соцсетях, что борьба за жизнь самого близкого для неё человека загнала её в большие долги. Искандер пришлось занимать деньги у друзей, продать квартиру и набрать кредитов. Но даже этого не хватило на полный курс лечения.