Москва, 19 сентября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В Москве следственные органы расследуют убийство грудного ребёнка. Тело десятимесячного мальчика с признаками удушения обнаружили в одной из квартир на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного следственного управления.

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«По данным следствия, 19 сентября 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Таганрогская в городе Москве, обнаружено тело десятимесячного ребёнка с признаками насильственной смерти», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В совершении преступления заподозрили мать ребёнка.

«По предварительной информации, телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения», ― уточнили в прокуратуре Москвы.

Женщину задержали, ей проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначили ряд экспертиз.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 августа труп младенца посетители торгового центра обнаружили в санитарном узле. Предварительно удалось установить, что плод соответствует 10–12 неделям беременности. Личность матери установлена. Ей оказалась 27-летняя женщина.

В Калининграде в июле во дворе одного из многоэтажных домов на улице Киевской обнаружили тело новорождённого ребёнка. О страшной находке в полицию сообщили местные жители.

Тело новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти нашли в Москве рано утром 24 апреля. Его обнаружили во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда «Ласточка» на станции Андроновка. На теле ребёнка были множественные ранения. Позднее установили личность женщины, которую заподозрили в этом преступлении. Предполагаемой убийцей оказалась молодая женщина 1998 года рождения. Предварительно установлено, что она родила мальчика в санитарном узле электропоезда, после чего убила его. Следователи возбудили дело, задержанную арестовали.