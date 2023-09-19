Луганск, 19 сентября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Новый проект «Реабилитация демобилизованных участников СВО — один за всех, и все за одного» начал свою работу на базе Луганского мединститута, сообщает корреспондент ИА Регнум. На базе кафедры общей врачебной практики медицинской реабилитации на средства Фонда президентских грантов и при поддержке министерства молодёжной политики ЛНР открыты два кабинета — физиотерапии и лечебной физкультуры. Проходить процедуры там могут любые демобилизованные участники СВО, которые проживают в Луганске и имеют хронический болевой синдром.

«Первое у нас — это диагностический блок. Делаем анализы крови на сахар, холестерин, собираем антропометрические данные. Весы у нас дают 16 показателей, жировую, костную, мышечную массу. Также мы планируем проводить исследования при помощи аппарата ЭКГ, и уже у нас в работе аппарат УЗИ. Два датчика позволяют проводить полное обследование, начиная с щитовидной железы, сосудов и заканчивая органами брюшной полости», — сообщила ИА Регнум руководитель проекта, доцент Ирина Ковалева.

По её словам, в одном из аппаратов, которые применяются в физиотерапевтическом кабинете, содержится более 250 программ, которые автоматически подбираются под проблему человека. Искусственный интеллект сам выбирает, как правильно разместить датчики, на какой скорости и потоках делать процедуру. Кроме того, аппарат может оказывать помощь сразу двум пациентам — проводить ультразвук и электролечение. Ещё они смогут воспользоваться специальной кроватью с медицинским оборудованием и реабилитационной беговой дорожкой.

В зале ЛФК бывшие военнослужащие вместе с врачом будут заниматься упражнениями, которые им необходимы в зависимости от вида травм или болей. Однако ещё одной важной частью этого проекта, по мнению Ирины Ковалевой, является работа студентов-медиков и волонтёров с пациентами.

«По проекту предусмотрено, что каждому пациенту будет предоставлен волонтёр. Волонтёров мы также обучаем работе в физиотерапевтическом кабинете и зале ЛФК, они смогут помогать при выполнении различных упражнений. Пациентам это поможет в лечении, а ребята отработают практические навыки, смогут раскрыть в себе сострадание, доброту и милосердие», — считает она.

Первая группа уже начала реабилитацию, и по текущим результатам врачи делают вывод, что таких центров нужно как можно больше. уже сейчас, как можно больше — это сегодняшние реалии.

«Мы понимаем, что после всех войн, любых конфликтов, всегда есть люди, который нужна помощь в различных аспектах. Поэтому реабилитация — это следующий важный этап, который приведет не только к повышению качества жизни тех, кто в этом нуждается, но и поможет общей победе. Потому что она куется не только на фронте, но и в тылу», — говорит врач-ординатор кафедры общей врачебной практики медицинской реабилитации Андрей Самойлов, тоже участник СВО.

Проект рассчитан на восемь месяцев — с текущего сентября до апреля 2024 года. Однако организаторы уверены, что на этом работа не закончится, список доступных процедур будет только расширяться, а в дальнейшем проект может быть продлен.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и государственный фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие организаций по оказанию медпомощи и проведению реабилитаций для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции, и членов их семей.