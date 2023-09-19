Москва, 19 сентября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Россия не получала от Турции официальных предложений о четырёхсторонней встрече российского, турецкого, армянского и азербайджанского лидеров по Нагорному Карабаху, заявила на брифинге 19 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы видели на этот счёт материалы в СМИ, но официальных обращений турецкой стороны пока не получали», — сказала дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен сохранением напряжения между Армений и Азербайджаном. Как он отметил, Россия остаётся надёжным гарантом безопасности, продолжает контакты с обеими сторонами и призывает их к сдержанности.

Позднее, 16 сентября, в СМИ появились сообщения о четырёхсторонней встрече по Карабаху. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции в Стамбуле, что предложил сторонам провести её. По его словам, инициатива нацелена на проведение встречи исключительно имеющих отношение к проблеме стран, без участия тех, кто никак не связан с темой.

Захарова 18 сентября отметила, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом. Дипломат выразила надежду, что улучшение поспособствует регулярной работе по реализации договорённостей России, Армении и Азербайджана 2020–2022 гг.

Однако 19 сентября стало известно о начатых Азербайджаном в Карабахе «антитеррористических мероприятиях» локального характера. Как заявили в минобороны республики, выводятся из строя позиции и огневые точки Вооружённых сил Армении и боевые средства и объекты военного назначения. Ведомство заверило, что мирное население и гражданская инфраструктура не подвергаются обстрелам.

Как сообщало ИА Регнум, Россия развернула миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в соответствии с заключённым 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры остановили ухудшение ситуации на границе Армении и Азербайджана, Ереван и Баку прекратили боевые действия. Однако из-за обострения в Карабахе Россия провела новые трёхсторонние переговоры, по итогам которых 11 января 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор, Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. Однако позднее, после встречи, он заявил, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.

В начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и линией соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию, а Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций.