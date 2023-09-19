Мелитополь, 19 сентября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. На времевском направлении в Запорожской области российские военные в ходе боёв продвинусь на дистанцию до километра, заявил 19 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что на времевском направлении 18 сентября российские военные успешно провели контратаки.

«В пределах одного километра наши ребята продвинусь по лесопосадкам, по пересечённой местности, взяли под контроль ту часть территории, которая была под боевиками ВСУ», — заявил Рогов в интервью ТАСС.

По его данным, на времевском направлении ВСУ готовятся обороняться, возводя фортификационные сооружения, линии обороны. Как сказал Рогов, украинские военные в основном готовятся к обороне, а не атакуют.

Рогов также добавил, что силы РФ отразили атаку украинской армии в районе села Старомайорского в ДНР.

«Противник был рассеян огнём [в районе Старомайорского]. Были атаки в районе Новодонецкого и Урожайного — там они тоже отбиты», — добавил Рогов.

На стыке Запорожской области и ДНР находится возвышенность Времевский выступ. Рогов 15 сентября сообщил, что возле Времевского выступа группа украинских военных сдалась без боя в районе села Новомайорское.

Рогов 5 сентября заявил, что украинская армия за время контрнаступления смогла продвинуться в районе села Урожайного на Времевском выступе и села Работино на ореховском направлении на пять-девять километров в глубину в серой зоне. Это всё, чего добились ВСУ, потеряв при этом десятки тысяч военных и многие сотни единиц бронетехники.