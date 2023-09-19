Ереван, 19 сентября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян объяснил, почему решил представлять сборную Армении, а не России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Nobel.

РИА Новости/Александр Вильф Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян

Он признался, что с детства мечтал играть за сборную России. Спортсмен и сейчас болеет за страну и смотрит матчи российских команд.

«Это нормально, я вырос там, благодарен и клубу за то, что они меня воспитали. Всё, что у меня есть, это благодаря им. Но потом всё менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал. Я сам принял решение», ― поделился футболист.

Сперцян также добавил, что ни капли не жалеет о своём решении.

Эдуард Сперцян дебютировал за основную команду «Краснодара» в 2018 году. С 2021-го он выступает за сборную Армении. Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, в марте российский журналист Иван Карпов сообщил о переговорах «Милана» и «Краснодара» о трансфере Сперцяна за €8 млн. Однако в пресс-службе итальянского клуба назвали это заявление фейком.

В апреле полузащитник «Краснодар» заявил, что разговоры о поиске новой команды являются слухами. При этом Сперцян добавил, что хотел бы попробовать сыграть в европейском чемпионате.

По итогам сезона 2022/23 полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян замкнул тройку самых подорожавших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) ― с 9 до 12 млн евро. В сезоне 2022/23 он провёл 41 матч за клуб, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

В июле нидерландский футбольный клуб «Аякс» сделал предложение «Краснодару» о переходе полузащитника Сперцяна. Он предложил €8,5 млн за 23-летнего футболиста, ещё €2 млн предусмотрены в качестве бонусов. Кроме того, «Краснодару» предлагается 10% от суммы последующей продажи игрока.