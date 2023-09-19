Молочанск, Запорожская область, 19 сентября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. ВСУ утром 19 сентября нанесли ракетный удар по Молочанску в Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона.

«Разрушено здание бывшей администрации на улице Педенко, а на улице Фруктовая разрушены гаражи», — проинформировали в пресс-службе органа власти.

По предварительной информации, в ходе удара украинской армии никто не пострадал.

Перед этим в Запорожской области сообщили, что российские средства ПВО сбили четыре ракеты ВСУ над Мелитополем.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября украинская армия нанесла удар по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Тогда от взрывов пострадал частный двор. От удара ВСУ по машине возле города Васильевка в том же регионе 7 сентября пострадали женщина и ребёнок.

Также украинская сторона обстреливала избирательные участки в Запорожской области. 3 сентября под обстрел попала избирательная комиссия в Очеретоватом.