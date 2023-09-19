Москва, 19 сентября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 ударом управляемой ракеты уничтожил позицию украинских военных на запорожском направлении, сообщили в Минобороны.

Кадр из видео

«Цель полностью уничтожена прямым попаданием», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, от удара сдетонировал полевой склад боеприпасов и противотанковых ракет, находившихся рядом с позицией.

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Как сообщало 19 сентября ИА Регнум, экипажи российских ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР. В Минобороны заявили, что российские лётчики применили против техники ВСУ противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М». Кроме того, российские военные задействовали неуправляемые авиационные ракеты С-8, которые запускаются с вертолётов с выполнением приема кабрирования.