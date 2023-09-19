Брянск, 19 сентября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили 19 сентября над Брянской областью украинский беспилотник самолётного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ведомство уточнило, что атаку осуществила украинская сторона, пытаясь нанести ущерб объектам на территории России. Российские военные сорвали эту террористическую атаку.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — сообщили в Минобороны.

Глава Брянской области Александр Богомаз 19 сентября сообщил об обстреле украинской армией посёлка Суземка, в результате чего три дома и нежилое здание получили повреждения.

Днём ранее, 18 сентября, губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Лемешовка в Севском районе, в результате чего ущерб понесло местное сельхозпредприятие.

В этот же день под обстрел ВСУ попало село Каменский Хутор в Климовском районе. Украинский снаряд попал в жилой дом, ранение получила женщина 1941 года рождения.