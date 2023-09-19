Москва, 19 сентября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Себестоимость возведения частных домов в России с начала 2023 года выросла на 20–50%, сообщил 19 сентября «Известиям» глава Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

РИА Новости/Руслан Кривобок

Он отметил, что одним из факторов, повлиявших на этот процесс, стал рост покупательского спроса в ряде регионов до 50%.

«Россия всё больше становится малоэтажной, люди стремятся переезжать за город. Во-вторых, выросли цены на строительные материалы и размер фонда заработной платы строителей», — сказал Усманов.

Эксперт также сообщил, что третьей причиной роста затрат на строительство стал дефицит квалифицированных кадров. Не хватает в том числе бетонщиков, каменщиков, кровельщиков.

Кроме того, так как многие хотят жить в коттеджных посёлках, строительные компании закладывают в расходы затраты на благоустройство, создание детских и спортивных площадок.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Банк России выпустил доклад, в котором говорится о возможном обновлении исторического максимума на рынке ипотеки по итогам 2023 года. Прогнозируется, что объём кредитов на приобретение жилья превысит рекордный показатель 2021 года, достигший 5,7 млрд.

Президент России Владимир Путин в августе заявил, что по итогам этого года ожидает рекордных темпов по вводу жилья в эксплуатацию. По предварительной оценке, этот показатель превысит 102 млн кв. м.