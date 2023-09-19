Москва, 19 сентября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 19 сентября, что глава киевского режима Владимир Зеленский направляется в США просить у Запада деньги и новое оружие.

«Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги и оружие», — сказала Захарова.

Выступление Зеленского на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН ожидается 19 сентября.

При этом ранее сообщалось, что Зеленский прибудет в США 21 сентября, где запланировали его участие в сессии Генассамблеи ООН и встречу с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что темой разговора двух лидеров станет новый пакет военной помощи Украине. В Вашингтоне при этом подтвердили, что пакеты помощи будут предоставлены до 24 сентября. Власти Украины же просят у США начать поставки дальнобойных ракет ATACMS.

Киевский лидер, как сообщалось 17 сентября, во время визита в США не будет выступать перед американским Конгрессом. Однако он проведёт переговоры с небольшими группами членов парламента США.

Глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан рассказал ИА Регнум, что Зеленский едет в США для того, чтобы в очередной раз переубедить колеблющиеся страны. В частности, Бразилию, с президентом которой Луисом Инасиу Лулой да Силвой Зеленский хочет встретиться в кулуарах. Политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина в беседе с агентством пояснила, что глава Украины постарается убедить всех окружающих в том, что Украина — жертва, которая не несет никакой ответственности за происходящее.