Москва, 19 сентября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. ВСУ несут огромные потери в боях с российскими войсками в Клещеевке. Об этом 19 сентября сообщило Минобороны России.

«Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях поселка», — подписало ведомство кадры видео результатов боевых действий.

Утром 19 сентября военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщил о больших потерях украинских войск на донецком направлении, в частности, в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Он отметил, что каждая попытка атаковать российские позиции у этих населённых пунктов оборачивается для ВСУ значительными потерями в живой силе и в технике. Как уточнил Марочко, большая часть утраченной колёсной техники ВСУ ― внештатная, купленная на средства военнослужащих или волонтёров.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября расчёт российской тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» поразил скопление живой силы ВСУ в районе Клещеевки. В том же районе, а также у села Весёлого в ДНР 5 сентября российские военные отразили четыре атаки украинских штурмовиков.