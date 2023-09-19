Берлин, 19 сентября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Обострение украинского конфликта может привести к военному столкновению России и НАТО, сообщило 19 сентября немецкое издание Berliner Zeitung.

«Возрастает риск ещё большей эскалации, ведущей к военному конфликту и реальной опасности ядерной войны, хотя США и Россия хотят этого избежать», — говорится в статье.

По мнению авторов газеты, Украина не способна выйти победителем из конфликта даже с учётом западной помощи, поставок оружия и обучения военнослужащих. Издание отметило, что всё это не приведёт к переломному моменту, который мог бы изменить стратегическую ситуацию на поле боя. Авторы призвали не допустить эскалации, пока украинский кризис не вышел из-под контроля.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад ведёт войну против России. Как отметил министр, Украину долгие годы готовили, чтобы, используя её, нанести стратегическое поражение российской стороне. Лавров указал, что Запад управляет действиями Киева, поставляет боеприпасы, предоставляет разведданные со спутников.

На следующий день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что эскалация конфликта на Украине негативным образом отразится на США. Он напомнил, что Россия — крупная ядерная держава со значительной военной мощью.

Заявления политиков стали комментариями по теме планов поставки Соединёнными Штатами дальнобойных ракет ATACMS Киеву осенью 2023 года. Так, профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс заявил, что американские власти отбросили всякую осторожность в отношении украинского конфликта, отправляют ВСУ всё более опасное вооружение и могут довести дело до ядерного конфликта.