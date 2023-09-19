Анкара, 19 сентября, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на неоднократные попытки журналистки американского телеканала PBS Амне Наваз перебить его во время ответов на вопросы о правозащитнике Османе Кавале, приговорённом к пожизненному лишению свободы.

«Почему это вас так беспокоит? Турция ― правовое государство. В правовом государстве такие решения принимает судебная власть», ― заявил турецкий лидер.

Также он добавил, что не может говорить от имени суда, который вынес приговор.

«Вы не имеете права перебивать. Вы будете уважать решение судебных органов», ― подчеркнул Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2020 года власти Турции вынесли решение по делу протестов в парке Гези (2013 год) об освобождении и признании невиновным бизнесмена и турецкого правозащитника Османа Кавалы, в отношении которого прокуратура требовала пожизненное заключение.

Кроме того, суд вынес оправдательный приговор всем подсудимым. Однако через десять минут Османа Кавалу снова арестовали по обвинению в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Посольства США, Канады, Франции Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции потребовали от турецких властей освободить из тюрьмы Кавалу, считая, что его держат там по политическим мотивам. В Анкаре подобные заявления расценили как проявление неуважения к суверенитету страны и вмешательство в её внутренние дела, президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить дипломатов персонами нон грата, однако в итоге власти решили ограничиться предупреждением и отменили высылку дипломатов из страны.

В декабре 2022 года Апелляционный суд Стамбула признал законным и утвердил пожизненный приговор фигурантам дела 2013 года о столкновении полиции с демонстрантами в парке Таксим-Гези ― Осману Кавале и ещё семи обвиняемым.