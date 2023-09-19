Таллин, 19 сентября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Принимать высылаемых из Латвии граждан России власти Эстонии не будут, заявил 19 сентября эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

«Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда», — сказал Ляэнеметс.

Выступая перед депутатами парламента, министр заявил, что Латвия, высылая граждан России, хотела бы избавиться от них, не в её интересах, чтобы, покидая одну прибалтийскую республику, высланные ехали в другую.

«Не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но конечно, мы их не примем», — заявил Ляэнеметс.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября управление по делам гражданства и миграции МВД Латвии заявило, что из страны выдворят тысячи российских граждан после экзамена по латышскому языку. Сдача экзамена — условие для продления вида на жительство в Латвии.

Проживающим в Латвии российским гражданам, имеющим вид на жительство и не записавшимся на экзамен по латышскому языку, направят в ближайшее время письма. Они должны будут покинуть Латвию в течение 90 дней.