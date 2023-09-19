Мелитополь, 19 сентября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Российские подразделения уничтожили на запорожском направлении колонну с бронегруппами Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигавшуюся в направлении Работино. Об этом 19 сентября сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

Ссылаясь на командование подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ на ореховском направлении, он уточнил, что движение колонны разведка вскрыла около пяти часов утра.

«Вся колонна была уничтожена», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Он добавил, что украинская армия пытается восстановить боеспособность для того, чтобы овладеть Новопокровкой и Ильиченково и занять выгодные рубежи.

Балицкий не исключил, что в сентябре будет третья волна так называемого контрнаступления, которая, по его словам, грозит очередными колоссальными потерями. При этом врио региона отметил, что силы у противника пока ещё есть, хотя и на исходе.

Как сообщало ИА Регнум, киевские войска угодили в смертельную ловушку под названием «мешок» в районе Работино Запорожской области. Как написал обозреватель издания Mysl Polska, ВС России направили дополнительные резервы на запорожское направление, что дало возможность совершить мощную атаку, отбросить противника с занятых позиций.

Российские войска отразили за неделю 18 атак ВСУ в районе Работино и Вербового на запорожском направлении.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на то, что российская армия перемалывает последние резервы ВСУ около Работино. По его словам, сражение у этого населённого пункта стало альфой и омегой украинского контрнаступления. Он добавил, что украинское командование бросило туда всё, что у него есть, но российские войска показали, что могут разгромить их.

По словам эксперта, Киев скоро останется без боеспособной армии. Он отметил, что наступательные действия ВСУ начались в Запорожье и там и закончатся их поражением.