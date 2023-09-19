Москва, 19 сентября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Публикация расследования The New York Times ракетного удара по рынку в Константиновке является для западных правящих элит не более, чем рядовым материалом, потому что власти США заинтересованы и дальше поддерживать киевский режим. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Donetsk Regional Military Civil Administration Удар по Константиновке

Ранее издание The New York Times опубликовало расследование удара ракеты 6 сентября по рынку в Константиновке Донецкой области. Журналисты провели анализ собранных данных, в том числе фотографий фрагментов ракеты, спутниковых снимков, показаний свидетелей. Кадры с камер наблюдения показали, что ракета прилетела с территории, находящейся под контролем Украины. Авторы материала пришли к выводу, что взрыв был вызван попаданием ракеты ВСУ, выпущенной из установки ЗРК «Бук». В материале отмечают, что украинские военные якобы не собирались атаковать рынок, а снаряд просто сбился с курса.

Однако, по мнению Игоря Коротченко, не стоит надеяться, что такая публикация вызовет общественный резонанс и приведёт Киев к наказанию.

«Если мы ждём, что будут какие-то последствия правового характера, прекращение американской военной помощи или требование международного расследования этого инцидента, — такого не будет. Это не более чем рядовая журнальная публикация, хоть и правдивая. Никаких правовых последствий она иметь не будет, потому что режим Зеленского будет поддерживаться с не меньшим усердием, как и прежде. Политическая целесообразность диктует, что официальные власти США в упор не будут видеть ни это расследование, ни эту публикацию», — отметил Коротченко.

В вопросе безнаказанности с ним согласился и доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

«Последствий для Киева не будет. Не даром же в материале написали, что ракета якобы просто сбилась с курса, что ВСУ якобы этот удар не замышляли. А потому как можно наказать за случайное событие? Ну им погрозят пальцем, чтобы они внимательнее следили за своими снарядами и всё», — поделился Журавлёв.

При этом политолог считает публикацию расследования и его итоги, которые в корне противоречат заявлениям украинских властей, частью плана Запада по смене пропагандистского курса.

«Дело в том, что меняется пропагандистский фон, и в отношении к украинской позиции он становится более критическим. Потому что понемногу часть американской элиты хочет свернуть конфликт, но это нельзя сделать в одночасье, нужно подготовить общественность к идее отказа хотя бы широкомасштабной помощи Киеву», — отметил политолог.

По его мнению, если бы задача журналистов изначально состояла в том, чтобы найти подтверждение слов советника украинского президента Михаила Подоляка, который обвинил в ударе российские войска, то из-за отсутствия доказательств материал просто могли бы не публиковать. Здесь же, как отметил Журавлёв, журналисты опубликовали материал, который призван несколько очернить репутацию ВСУ.

«Но Украина никак не отреагирует на публикацию. Они считают себя великой страной, как Америка, таким градом на горе, который решает все проблемы Запада. В крайнем случае они просто оскорбятся», — заключил политолог.

6 сентября по центральному рынку в Константиновке был нанесён удар, в результате которого погибли 15 человек и ещё 30 пострадали. Украинские власти возложили вину за произошедшее на Россию. Помимо этого, Михаил Подоляк заявил, что Киев не собирается проводить расследование этой атаки, несмотря на имеющиеся свидетельства того, что ракета летела со стороны украинских позиций.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в соцсети X (бывшая Twitter), что удар по центральному рынку в Константиновке был нанесён с территории, которая находится под контролем украинской армии. Эксперт отметил, что об этом свидетельствуют выложенные украинским лидером видеозаписи с камер наблюдения на рынке в Константиновке, на которых запечатлено, что люди поворачивают головы на звук летящей ракеты в северо-западном направлении, где находятся контролируемые ВСУ Дружковка и Краматорск. Журналист признался, что после такого вывода он подвергся травле.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 8 сентября на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что атака на рынок в Константиновке стала очередным чудовищным преступлением Киева. Дипломат считает, что это нападение могло быть приурочено к визиту на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам Небензи, через эту атаку Киев пытался выпросить у Вашингтона новый пакет военной и финансовой помощи.