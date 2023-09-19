Киев, 19 сентября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink предпринимателя Илона Маска, но признает, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно, сообщила газета El Pais.

Roscosmos/via Globallookpress.com

«Спутниковая связь, предоставленная компанией SpaceX, является основой связи украинской армии», — говорится в материале.

По данным газеты, тысячи антенн спутниковой службы передачи данных Starlink размещены в каждом украинском подразделении.

При этом сам Маск ранее заявлял, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять её для наступательных военных действий. Бизнесмен подчёркивал, что не допустит использования Starlink для эскалации конфликта на Украине.

Как сообщало 13 сентября ИА Регнум, бизнесмен Илон Маск готов передать Пентагону полный контроль над частью спутниковой системы Starlink, которую могут задействовать в конфликте на Украине. Решение предприниматель принял после того, как его обвинили в срыве атаки безэкипажных катеров ВСУ на корабли ВМФ России, так как Украине отказали в доступе к Starlink в районе Крыма.

Как заявил Маск в сентябре, власти Украины обращались с просьбой включить над Крымом Starlink для атаки беспилотников ВСУ на корабли ВМФ России, но сделать это было невозможно из-за антироссийских санкций.