Москва, 19 сентября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Скончалась советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября. Такие данные опубликованы в базе агрегатора «кино-театр. ру».

Кадр из к/ф «Вам и не снилось…» (1980) Актриса Любовь Майкова

Майкова дебютировала в кино в 1980 году. Среди её работ роли в фильмах «Вам и не снилось», «Забытая мелодия для флейты», «Где находится нофелет?», «Салон красоты».

Артистка также служила в театре Малая Драматическая труппа и была его основателем. На сцене воплотила образ Герды из «Снежной королевы» и Маргариты в постановке «Ричард III».

С 1989 года жила в американском Сиэтле.