Москва, 19 сентября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Более 500 тысяч спортсменов из 84 регионов приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2023». «Кросс нации» — легкоатлетическое мероприятие федерального уровня и самое масштабное массовое спортивное событие в России по количеству участников и географии охвата. Забег традиционно проходит в третью субботу сентября благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни». В этом году к «Кроссу нации» впервые присоединились жители Херсонской и Запорожской областей — сотни человек вышли на старты в Скадовске и Мелитополе.

АНО «Национальные приоритеты» «Кросс нации — 2023»

«За 20 лет забег «Кросс нации» в нашей стране стал по-настоящему всенародным спортивным праздником. Более полумиллиона жителей России вышли на старт в разных субъектах в этом году. В забеге приняли участие граждане новых регионов, что наглядно демонстрирует их интеграцию в спортивную жизнь страны», — подчеркнул вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

В Запорожской области в забеге поучаствовали более 100 человек. «Основной целью является пропаганда здорового образа жизни и вовлечение всех жителей большой и многонациональной страны в одно общее яркое событие», — сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Забег по всей России проводится в пяти дисциплинах в соответствии с возрастными категориями спортсменов — на дистанции от 1 км до 12 км. Участники, ставшие вторыми и третьими в своей возрастной категории, награждаются медалями и памятными дипломами, а победители «Кросса нации» — кубками. Больше всего участников — порядка 20 тыс. человек — вышли на старт в Казани и Екатеринбурге.

В столице Свердловской области главный старт состоялся на площади Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина. На старте и финише каждого участника снабдили всем необходимым: нагрудным номером, медицинской страховкой на период забега, водой, сертификатом участника и подарками от партнёров забега.

«Бег — это самая главная составляющая любого вида спорта и залог здоровья», — отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких.

Более 7 тысяч участников собрал марафон в Ревде Свердловской области. «Пробежка — это самый классный спорт. Для организма, для дыхания, для мозга. Когда ты пробегаешь, ты очищаешься, начинаешь думать по-другому. Я всегда за спорт. Я за движение, поддерживаю дочку, показываю, что это круто, это очень полезно, — поделился участник забега «Кросс нации 2023» Антон Сазанов.

Среди юношей первое место занял Константин Вдовин. «После пробежки достаточно тяжело было, так как забег был интересный. Были и сильнейшие конкуренты», — поделился победитель.

В столице Татарстана забег организовали 16 сентября на территории экстрим-парка «Урам» (Кремлевская набережная) и в жилом массиве «Юдино» (стадион «Локомотив»). Первой площадкой, наряду с любителями, воспользовались спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Самым юным участником акции стала пятилетняя Яна Скузлова, а самым возрастным участником — 76-летняя Клавдия Николаевна Николаева.

Надежда Кашапова начинала участвовать в кроссах еще в студенческие годы, а теперь её дети пробежали свою первую дистанцию в один километр. «Я сама принимала участие в «Кроссе нации» в 2004 году, а теперь то же самое делают мои дети — воспитанники спортшколы», — отмечает мать двух девочек.

В программу «Кросса нации» также вошёл стартовый забег среди юношей и девушек в рамках выполнения нормативов ГТО и воспитанников спортшкол (2006–2007 годов рождения). Самую популярную дистанцию в три километра вместе с другими участниками кросса пробежал и Айфераз Зарифуллин. Говорит, что к акции он готовится специально: ежедневные пробежки, здоровый образ жизни и, главное, — настрой. «Ощущения отличные, чувствую прилив энергии и сил. Всегда бегаю, всегда рад таким мероприятиям», — подчеркнул он.

В Пермском крае одновременный старт был дан в 43 муниципальных образованиях региона. Его участниками стали более 15 тысяч прикамцев. В зависимости от возраста и физической подготовки они на выбор преодолевали дистанции 1, 2, 4 или 6 км. Также в рамках забега состоялся конкурс на самого преданного участника «Кросса нации». Специальный приз от организаторов получил Глеб Юдин. Он неизменно выходит на старт с 2015 года.

В Новосибирске порядка 3,6 тысячи профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни, взрослых и детей собрались на новом месте старта — лыжной базе «Красное знамя». Данный спортивный кластер, обновленный и оснащенный в этом году «умной» спортплощадкой (стадион плюс примыкающий к нему лесной массив), стремительно развивался в летнем сезоне.

«Это очень хороший старт, чтобы хорошо провести время, побегать в лесу и получить положительные эмоции от забега. Дистанция прошла отлично», — отметил победитель кросса на дистанции 12 километров Пётр Шевцов.

Впервые в новосибирском забеге «дебютировала» скандинавская ходьба, ставшая популярной в Сибири, и детский марафон на 200 метров для дошкольников 2018–2020 годов рождения.

«Палки придают скорость. При обычной ходьбе без палок скорость поменьше и устаешь больше», — пояснил победитель кросса по скандинавской ходьбе Игорь Федченко.

Тверская область «Кросс нации — 2023» провела во Ржеве — городе воинской славы. Участниками стали около 4 тысяч человек.

«Ржев — край сильных и мужественных людей. Проходящий на героической земле «Кросс нации» вновь объединил тысячи поклонников бега. Это признанные мастера и начинающие спортсмены, сторонники активного образа жизни, многие из которых выходят на старт целыми семьями», — подчеркнул губернатор региона Игорь Руденя.

В рамках спортивной программы состоялось 12 забегов на 1, 2, 4 и 6 километров. Среди мальчиков до 10 лет быстрее всех дистанцию «Кросса нации» преодолели близнецы Владимир и Дмитрий Сергачевы из Западной Двины. «Тренировались практически все лето — и вот результат. Побеждать на любых соревнованиях всегда приятно. Вместе — приятней вдвойне. Тем более на таком большом и массовом спортивном празднике!» — поделились близнецы.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря федеральному проекту федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов

Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится в России ежегодно с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.