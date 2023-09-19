Киев, 19 сентября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Во Львове проведут проверку после попытки сотрудников военкомата силой задержать мужчину на улице, сообщили в военкомате Львовской области.

Информация о действиях представителей военкомата распространилась в Сети.

«По данному факту руководством Львовского областного ТЦК (территориального центра комплектования) назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Украинское издание «Страна. ua» распространило видео, на котором видна попытка нескольких сотрудников военкомата задержать мужчину и силой усадить его в микроавтобус. Мужчине удалось сбежать.

На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Также в начале сентября 2023 года Минобороны Украины разрешило мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Мобилизации подлежат мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы. В армию на Украине будут также призывать мужчин с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

Кроме того, на Украине с 1 октября всех женщин-медиков и фармацевтов поставят на воинский учёт. Закон об обязательной постановке женщин-медиков и фармацевтов на воинский учёт на Украине Рада приняла в 2022 году.