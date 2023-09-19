Москва, 19 сентября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Артисту Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце, сообщил 19 сентября Telegram-канал «112».

Николаеву сделали коронарное шунтирование, и он сейчас приходит в себя, находясь в реанимации. Состояние музыканта врачи оценивают как тяжёлое.

Как сообщало ИА Регнум, госпитализировали народного артиста России Николаева 15 сентября из-за проблем с сердцем. Его в тяжёлом состоянии положили в палату интенсивной терапии.

Ухудшение состояния здоровья у музыканта наблюдается с начала года. Тогда ему сделали стентирование сосудов сердца, поставив два стента. Николаеву стало лучше и его выписали, но остался вопрос о проведении более серьёзной операции.