Москва, 19 сентября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В районе Сокольники в Москве возобновил работу резервный ковидный госпиталь. При этом в департаменте здравоохранения столицы заявили, что это плановое мероприятие.

Как пояснил в беседе с «Лентой. ру» представитель ведомства, подготовка резервных коек не является экстраординарным событием и связана с наступлением осени, а не с ростом заболеваемости коронавирусом.

В депзраве добавили, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в разы лучше, чем в аналогичные периоды прошлого года.

«Текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше», — отметили в департаменте.

Как сообщало ИА Регнум, в Роспотребнадзоре 18 сентября заявили, что новый вариант коронавируса BA.2.86 «Пирола» заразнее предшественников. Он имеет дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона».

При этом в ведомстве заверили, что в России есть тесты для выявления и средства для лечения этого геноварианта, а обновлённые вакцины эффективны для облегчения тяжести заболевания.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что вариант BA.2.86 не несёт серьёзной опасности. По его словам, «оригинальный» SARS-CoV-2 продолжает мутировать практически ежедневно, поскольку таким образом адаптируется к меняющимся внешним условиям.

Доктор медицинских наук и известный телеведущий Александр Мясников рассказал, нужно ли делать прививку от COVID-19 в преддверии возможного подъёма заболеваемости. В первую очередь он посоветовал следовать рекомендациям Росздравнадзора. Однако, по его мнению, ситуация стремительно меняется, и они отстают.