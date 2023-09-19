Москва, 19 сентября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. В Москве следователи задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора. Об этом 19 сентября сообщили в Следственном комитете.

«Мотивом стала внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине», — отметили в СК.

По данным ведомства, подозреваемым оказался 37-летний мужчина, который задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Мужчина признал свою вину. Следователи также выяснили, что убийца не был знаком с жертвой. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Следствие намерено ходатайствовать перед Кунцевским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в сквере вблизи улицы Молдавской в городе Москве 18 сентября обнаружили тело женщины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения, а также повреждениями в области лица. Сотрудники ведомства осмотрели место, где лежало тело, провели комплекс мероприятий по установлению полной картины произошедшего.

Ранее также сообщалось, что труп нашёл мужчина во время прогулки с собакой.