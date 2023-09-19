Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Тегеран предложил выступить посредником в переговорах России и Украины, сообщил журнал Newsweek.

ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Президент Ирана Ибрагим Раиси

«Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной», — заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

Это заявление прозвучало на встрече в рамках недели Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На встрече с журналистами Раиси затронул тему позиции Тегерана по ситуации на Украине.

Президент Ирана заявил по поводу обвинений в адрес Тегерана в поставках России беспилотников, что никаких подтверждающих документов обвинители так и не представили.

По поводу боевых действий на Украине Раиси сказал, что Тегеран против них, и предложил своё посредничество в урегулировании конфликта и в переговорах Москвы и Киева.

Раиси подчеркнул, что США, поставляя оружие Украине, играют дестабилизирующую роль.

«И наш вопрос остаётся к Соединённым Штатам. Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларов от этих поставок и продаж, вместо того чтобы энергично выходить на арену и способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру?» — сказал Раиси.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 15 сентября заявил, что Киеву пора прекратить пляски по чужую дудку. Таким образом он ответил на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Россия и Украина «станцуют своё танго». Россия не отказывалась от переговоров, но Киев не стремится к ним, отметил глава государства.

Комментируя высказывание Блинкена о том, что власти Украины поддержат предложение Москвы, если она инициирует переговоры с Киевом, Путин сказал, что сначала украинским властям необходимо отменить указ, официально запрещающий переговоры с Россией.