Вашингтон, 19 сентября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал одним символом на пост в соцсети Х (бывшая Twitter) о том, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в $33 трлн.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«!» — написал Маск в соцсети.

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $33 трлн. В министерстве финансов заявили, что сумма государственного долга составляет 33,044 триллиона долларов.

Кроме того, в июне размер госдолга Соединённых Штатов также впервые превысил отметку в $32 трлн.

В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга до 1 января 2025 года. Сделку по решению проблемы, позволившую стране избежать репутационных и экономических последствий, согласовали обе партии.