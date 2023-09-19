Москва, 19 сентября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали отвлекающий разведку противника ложный дрон «Лодырь». Об этом ТАСС рассказал 19 сентября генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ЦКБР разработала и изготовила комплекс ложного оператора дрона «Лодырь», который позволяет отвлечь на себя системы радиоэлектронной разведки противника на время боевого применения настоящего FPV-расчёта», — рассказал Кузякин.

Он добавил, что в эфире работу комплекса не отличить от реальной FPV-системы.

Ещё одним преимуществом ложного дрона «Лодырь» стала его автономность. Комплекс способен находиться в спящем режиме несколько недель, ожидая команды на включение. Так несколько таких устройств могут с легкостью прикрыть выполнение задач боевым расчётом.

Кроме того, «Лодырь» дешев в производстве, их устанавливается множество в зоне применения одного настоящего FPV-расчета.

Как сообщало 19 сентября ИА Регнум, российские специалисты работают над созданием снарядов нового поколения, включая управляемые боеприпасы для самоходной гаубицы «Мальва». В компании «Ростех» рассказали о разработке нового поколения боеприпасов для самоходной гаубицы «Мальва», в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО.

Также российская оружейная компания Lobaev Arms начала испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в идеальных условиях развивать скорость более 1500 метров в секунду. Руководитель Владислав Лобаев рассказал 19 сентября о возобновлении разработки и испытаниях условно гиперзвукового патрона. По его словам, на предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания.