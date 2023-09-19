Анкара, 19 сентября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Турция не обязана делать то, что делают страны Евросоюза, поэтому Анкара не вводит санкции в отношении Москвы. Об этом 19 сентября в интервью телеканалу PBS заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мы обязаны делать то же, что делают члены Евросоюза? Положение Турции в мире ― другое, отличается от положения государств ― членов Евросоюза», ― пояснил турецкий лидер, отвечая на вопрос о критике некоторых сенаторов США по поводу решения Анкары не вводить антироссийские санкции в контексте конфликта на Украине.

Эрдоган подчеркнул, что Россия ― один из ближайших соседей Турции и у стран общая история.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Турция отказалась присоединяться к санкциям Запада против России. Как отметил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, ограничительные меры против Москвы не принесут желаемых результатов и не решат проблему.

Президент Турции Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не будет участвовать в санкциях против России. Он подчеркнул, что позиция Турции в этом вопросе не изменилась.

О том, что Турция не будет потакать западным странам в вопросе ввода нового пакета антироссийских санкций, турецкий лидер также заявил 19 мая в ходе выступления в Стамбуле. Эрдоган отметил, что Турция имеет особые отношения с Москвой. По его словам, у Анкары нет никаких проблем в отношениях с Россией.