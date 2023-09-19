Москва, 19 сентября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Московский производитель «Системы автоматического управления и контроля» разработал инновационную RFID-метку, которую можно использовать для учета и контроля транспорта на предприятиях и анализа трафика. Метка представляет собой пластиковую рамку ГОСТ Р для переднего госномера автомобиля, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Новинка соответствует международным стандартам, может считываться на расстоянии до 15 метров и превосходит зарубежные аналоги по функциональным характеристикам и надежности. Это особенно актуально с учетом разнообразия климатических условий в России», — отметил Владислав Овчинский.

Метка обеспечивает открывание шлагбаумов на контрольно-пропускных пунктах, учет и контроль автотранспорта на предприятиях, анализ трафика. На сегодняшний день метка успешно прошла испытания в различных режимах работы вибростенда, имитирующих движение транспорта, в том числе методом широкополосной случайной вибрации, соответствующей езде по щебеночной дороге. Первая серийная партия таких меток уже используется на производственных объектах России для мониторинга грузовиков.

В Москве работает свыше четырех тысяч промышленных предприятий. Среди крупнейших перспективных проектов — кластеры фармацевтики, электромобилестроения, фотоники и электроники, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем на территории индустриального парка «Руднево».

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице дает инвесторам доступ к рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.