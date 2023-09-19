Вашингтон, 19 сентября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. На сегодня в постоянной боевой готовности к применению находятся две трети американских стратегических ядерных сил. Об этом сообщило Стратегическое командование ВВС США.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Две трети защищённой, надёжной, эффективной и заслуживающей доверия ядерной триады страны всегда находятся в готовности одержать победу в конфликте», ― цитирует «Интерфакс» текст сообщения.

По данным американских экспертов, Пентагон развернул 1370 ядерных боеголовок на 400 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III и 280 баллистических ракетах Trident II морского базирования. 300 термоядерных зарядов большой мощности предназначено для авиации, на базах в Европе находится 100 тактических авиабомб. Ещё порядка 1940 боеголовок хранится в США про запас.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что власти Соединённых Штатов Америки снижают порог применения ядерного оружия. Комментируя публикацию ежегодного доклада Пентагона о военной мощи Китая, Кэфэй указал, что в документе Вашингтон рассматривает модернизацию ядерного оружия КНР как угрозу, при этом именно США, которые обладают самым большим ядерным арсеналом в мире, пересматривают собственную политику в области применения ядерного арсенала, продолжают обновлять свою триаду, активно развивают планы по размещению тактического ядерного оружия на переднем крае.

В апреле в США впервые с 1989 года решили возобновить выпуск ключевых компонентов для производства «начинки» для ядерных боеголовок ― плутониевых сердечников. Администрация президента США Джо Байдена запросила на разработку вооружений 18,8 млрд долларов, что на 10% превышает расходы по этой статье за прошлый год. Почти треть от этой суммы — 5,6 млрд долларов — запросили на модернизацию вооружений в интересах американской ядерной триады (стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки, способные нести ядерные вооружения).

Профессор Джозеф Сиракуз считает, что Байден совершает «смертельную» ошибку, недооценивая ядерный потенциал России и решимость её руководства применить этот вид оружия при необходимости. По мнению эксперта, американский лидер изолирован своим окружением от реального мира и потому высказывает не соответствующие действительности вещи.