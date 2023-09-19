Абакан, 19 сентября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Возглавлявший список «Единой России» на выборах в городской совет мэр Абакана Алексей Лемин отказался от мандата муниципального депутата, сообщила 19 сентября журналистам председатель избирательной комиссии столицы Хакасии Маргарита Лавриненко.

Вконтакте/Алексей Лемин Мэр Абакана Алексей Лемин

«Мандат Лемина перешёл [шеф-редактору рекламного агентства «Медведь» Александру] Тимофееву», — сказала Лавриненко.

Кроме того, от статуса депутата в Абакане в «Единой России» отказалась Елена Злобина — директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Тепсей». Мандат перешёл директору «Абаканских электрических сетей» Алексею Ханину.

Выборы в городской совет Абакана прошли в единый день голосования. От «Единой России» в горсовет вошли 22 депутата, пять человек от КПРФ, один — от «Справедливой России — За правду» и один — от ЛДПР.

В России голосование шло в течение трёх дней — с 8 по 10 сентября. В этом году в выборах впервые участвовали четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.