Москва, 19 сентября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Размер арендной платы за земли, находящиеся в собственности или распоряжении регионов и органов местного самоуправления, предложили рассчитывать исходя из её кадастровой стоимости. С такой инициативой выступил Росреестр.

РИА Новости/Павел Бедняков

Ведомство подготовило поправки в Земельный кодекс, которые устанавливают новый порядок определения платы за земельные участки. Отмечается, что такой порядок определения стоимости аренды земли уже действует для участков, которые находятся в федеральной собственности. Сейчас этот подход планируют сделать единственно возможным. Исключения составят случаи, когда договор аренды заключается по итогам аукциона.

В пресс-службе правительства заявили, что документ одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 сентября, сообщило РБК. Затем его планируют рассмотреть на заседании всего правительства, после чего внести в Госдуму.

Ожидается, что новые положения начнут действовать с 1 января 2026 года. При этом они распространятся на будущие правоотношения, на арендные договоры, заключённые до 1 января 2026 года, новый порядок не повлияет.

В Росреестре считают, что такой способ расчёта арендной платы позволит участникам земельных отношений заранее планировать доходы и расходы от использования земли. В пояснительной записке отмечено, что регионы эту инициативу поддержали.

Как сообщало ИА Регнум, за пять лет, начиная с 2018 года, участие в торгах на приобретение или аренду земельных участков в Москве приняли около 3,6 тысячи претендентов. В среднем за один лот конкурировали шесть участников.

Всего этот период город реализовал на торгах 584 участка для индивидуального жилищного строительства или возведения коммерческих капитальных и некапитальных объектов. Больше всего участков реализовано для строительства частных домов — 367. Из них 139 жители приобрели в собственность, ещё 228 арендовали.