Москва, 19 сентября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Российские специалисты работают над созданием снарядов нового поколения, включая управляемые боеприпасы для самоходной гаубицы «Мальва». Этим занимаются оборонные предприятия госкорпорации «Ростех». Об этом 19 сентября по случаю Дня оружейника журналистам сообщил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

РИА Новости/Алексей Филиппов

«Ведём новые разработки в сфере высокоточного оружия. В частности, создаём новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы «Мальва», в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО», ― уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в августе первый заместитель гендиректора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что новейшая российская колёсная самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мальва» калибра 152 мм в ближайшие месяцы начнёт поступать на вооружение российской армии. Он напомнил, что оружие уже прошло госиспытания, сейчас развёрнуто серийное производство.

Артяков уточнил, что новая САУ за счёт колёсного шасси обладает высокой мобильностью и у неё имеется автоматизированный расчёт параметров стрельбы всеми типами боеприпасов.

Представитель госкорпорации сообщил, что ведётся создание модернизированного варианта САУ «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы. По его словам, это нужно для противоборства с гаубицами НАТО.

САУ 2С43 «Мальва» разработана на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8×8. Она предназначается для поражения командных пунктов и оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей, а также систем ПВО, бронетехники и живой силы противника.