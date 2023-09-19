Баку, 19 сентября, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Два человека погибли от взрыва противотанковой мины в Ходжавендском районе в Нагорном Карабахе, сообщила 19 сентября Служба госбезопасности Азербайджана.

Иван Шилов ИА Регнум

«В связи с гибелью двух гражданских лиц в главном следственном управлении Службы госбезопасности возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщило ведомство.

Взрыв прогремел на 58-м км дороги Ахмедбейли — Физули — Шуша в ночь на 19 сентября. Погибшие — сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В азербайджанской службе безопасности заявили, что мину заложила диверсионная группа незаконных вооруженных формирований Армении, действующих в зоне временной дислокации российских миротворцев.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября глава правительства Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе по решению Москвы, Еревана и Баку (от 10 ноября 2020 г.), в том, что они плохо выполняют свою миссию в регионе.

Также он заявил, что Ереван не может считать Россию гарантом своей безопасности. Пашинян добавил, что республика стремится к снижению зависимости от других стран.

Президент России Владимир Путин заявил 12 сентября, что Армения, договорившись при посредничестве Москвы о прекращении огня в Нагорном Карабахе в 2020 году, признала суверенитет Азербайджана над Карабахом и зафиксировала это в своём пражском заявлении.