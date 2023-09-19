Луганск, 19 сентября, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут большие потери на донецком направлении. Об этом 19 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он добавил, что каждая попытка атаковать позиции российских военных в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки оборачивается для украинской армии значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

«По перехваченным данным, при каждом штурме подразделения ВСУ теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными. Среди техники наибольшее количество потерь составляет легковые автомобили и броневики, используемые для транспортировки личного состава и перевозки боекомплекта», ― написал Марочко в сообщении в Telegram-канале.

Он также уточнил, что большая часть колёсной техники ВСУ ― внештатная, купленная на средства военнослужащих или волонтёров.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября расчёт российской тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» поразил скопление живой силы Вооружённых сил Украины в районе Клещеевки в Артёмовском районе ДНР. В районе Клещеевки и села Весёлого в ДНР 5 сентября российские военные отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ.

Военный эксперт Андрей Марочко 6 сентября сообщил, что украинская армия в районе села Клещеевка в ДНР наносит групповые неприцельные удары по площадям. Он предположил, что этим способом ВСУ стремятся уничтожить российские минные заграждения.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил о провале контрнаступления ВСУ. Как уточнил российский лидер, с начала операции Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.

Кроме того, 12 сентября советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что киевская армия с начала летнего контрнаступления потеряла уже более 70 тыс. военнослужащих. Он добавил, что ВСУ испытывают нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта. Всего же, добавил Гагин, сославшись на разведданные, которые поступают от украинских информаторов, а также на публичные источники, с начала спецоперации украинская армия лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих.