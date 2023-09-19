Красный Лиман, ДНР, 19 сентября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Экипажи российских ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили опорный пункт и бронетехнику противника на краснолиманском направлении (ДНР), сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Александр Река/ТАСС

В ведомстве отметили, что лётчики Вооружённых сил России применили против украинской техники противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М». Кроме того, они задействовали неуправляемые авиационные ракеты С-8, которые запускаются с вертолётов с выполнением приема кабрирования.

Уточняется, что этот вид вооружений помогает уничтожать живую силу и площадные цели ВСУ, включая опорные пункты.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября индийская газета Hindustan Times выпустила репортаж, посвященный использованию Ка-52 в зоне специальной военной операции. Авторы сюжета отметили, что указанные вертолёты могут легко выслеживать и поражать позиции украинской армии.

В репортаже также подчеркивается, что российские военные смогли уничтожить большое количество украинской бронетехники на юге Донецка, применяя против целей управляемые ракеты, которые запускались с помощью Ка-52.

18 сентября стало известно, что на купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовая авиация Вооружённых сил России нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике ВСУ.