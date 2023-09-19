Вашингтон, 19 сентября, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина попытался оскорбить американский лидер Джозеф Байден. Об этом 19 сентября сообщил пресс-пул Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», — заявил глава Белого дома в ходе мероприятия по сбору средств на его предвыборную кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.

Затем президент США добавил, что это экс-глава государства Дональд Трамп и «его MAGA-друзья» склоняются перед Россией, а он не намерен этого делать, если будет переизбран на пост президента.

Байден неоднократно позволял себе недипломатичные выпады в адрес российского лидера. Так, например, в марте 2022 года глава Белого дома назвал президента России «смертоносным диктатором», а также «чистейшим бандитом», который ведёт «аморальную войну» против Украины. А 16 марта этого же года Байден назвал Путина «военным преступником».

Путин же, в свою очередь, отвечал на подобные выпады американского лидера фразой: «Кто как обзывается, тот так и называется».