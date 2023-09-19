Москва, 19 сентября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Стоимость нефти марки Brent во вторник утром поднялась выше 95 долларов за баррель, что является рекордным показателем с 15 ноября 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным биржи на 06:52 по московскому времени, цена Brent выросла на 0,49% и достигла отметки в 95,03 доллара за баррель. К 07:12 мск нефть этой марки торговалась на уровне 95,08 доллара за баррель.

Подобный рост возник на фоне прогнозов дефицита на нефтяном рынке в четвёртом квартале текущего года после того, как Россия и Саудовская Аравия приняли решение о добровольном сокращении экспорта и добычи ресурса.

Как передавало ИА Регнум, ранее аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн в интервью Fox Business сделал предположение, что подорожание бензина станет проблемой для Соединённых Штатов Америки и головной болью для главы Белого дома Джо Байдена. Он назвал это событие «последствиями провальной политики Байдена».