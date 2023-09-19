Вашингтон, 19 сентября, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Владимир Зеленский осознал вред для себя из-за критики в адрес западных политиков и теперь старается больше благодарить их, написал обозреватель Эндрю Крамер в статье для газеты New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Автор публикации напомнил, что ранее Киев старался ругать своих союзников, требуя от них больше вооружений для ВСУ. Такой подход, по словам Крамера, выставлял Зеленского в глазах Запада неблагодарным.

Обозреватель также указал на заявление властей Украины, что основной целью поездки Зеленского в Вашингтон станет «огромное послание благодарности американскому президенту, Конгрессу США и народу Соединённых Штатов».

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября телеканал NBC News проинформировал, что Владимир Зеленский планирует провести встречу с главой Белого дома Джо Байденом. По сведениям журналистов, беседа политиков может состояться на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В свою очередь 17 сентября газета Financial Times написала, что Владимир Зеленский в ходе визита в Соединённые Штаты не будет выступать перед Конгрессом. 18 сентября стало известно, что он прибыл в США.