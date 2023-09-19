В США заявили о важном уроке Запада для Зеленского
NYT: Зеленский понял опасность своей критики в адрес западных политиков
Вашингтон, 19 сентября, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Владимир Зеленский осознал вред для себя из-за критики в адрес западных политиков и теперь старается больше благодарить их, написал обозреватель Эндрю Крамер в статье для газеты New York Times.
Автор публикации напомнил, что ранее Киев старался ругать своих союзников, требуя от них больше вооружений для ВСУ. Такой подход, по словам Крамера, выставлял Зеленского в глазах Запада неблагодарным.
Обозреватель также указал на заявление властей Украины, что основной целью поездки Зеленского в Вашингтон станет «огромное послание благодарности американскому президенту, Конгрессу США и народу Соединённых Штатов».
Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября телеканал NBC News проинформировал, что Владимир Зеленский планирует провести встречу с главой Белого дома Джо Байденом. По сведениям журналистов, беседа политиков может состояться на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В свою очередь 17 сентября газета Financial Times написала, что Владимир Зеленский в ходе визита в Соединённые Штаты не будет выступать перед Конгрессом. 18 сентября стало известно, что он прибыл в США.