Наступивший 573-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта. Как сообщил 19 сентября РИА Новости российский боец, выполняющий задачи на этом направлении, накануне трое украинских военных сами пришли и сдались в плен, не оказывая никакого сопротивления российским бойцам.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Об этом свидетельствуют видеокадры, на которых видно, как трое мужчин поочерёдно выходят из леса с поднятыми руками и ложатся на землю лицом вниз. Первый сдавшийся ещё и бронежилет снял.

Также известно, что на донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» Вооружённых сил России отразили семь атак противника, в результате чего ВСУ потерли до 210 человек личного состава.

Тем временем серия взрывов прогремела 19 сентября во Львове. По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.

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