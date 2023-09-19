Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Главы министерств иностранных дел «Большой семёрки» (G7) договорились провести встречу в Токио 7–8 ноября. Об этом по итогам переговоров в Нью-Йорке, прошедших 18 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима. G7

«На переговорах глав МИД G7 Япония объявила, что следующая встреча глав внешнеполитических ведомств «семёрки» пройдёт 7–8 ноября в Японии», — сказал представитель министерства.

На прошедших в Нью-Йорке переговорах главы МИД G7 обсудили украинский конфликт и условились продолжить всестороннюю поддержку Украины, как финансовую, так и военную.

Напомним, в этом году в G7 председательствует Япония. В мае страна провела саммит в Хиросиме.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке, которая транслировалась на сайте объединения, заявил о планах провести встречу глав МИД Европейского союза в Киеве. Он уточнил, что подготовка к заседанию глав внешнеполитических ведомств будет обсуждаться на неформальном совещании.