Главы МИД «Большой семёрки» встретятся в Токио 7–8 ноября
Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Главы министерств иностранных дел «Большой семёрки» (G7) договорились провести встречу в Токио 7–8 ноября. Об этом по итогам переговоров в Нью-Йорке, прошедших 18 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Японии.
«На переговорах глав МИД G7 Япония объявила, что следующая встреча глав внешнеполитических ведомств «семёрки» пройдёт 7–8 ноября в Японии», — сказал представитель министерства.
На прошедших в Нью-Йорке переговорах главы МИД G7 обсудили украинский конфликт и условились продолжить всестороннюю поддержку Украины, как финансовую, так и военную.
Напомним, в этом году в G7 председательствует Япония. В мае страна провела саммит в Хиросиме.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке, которая транслировалась на сайте объединения, заявил о планах провести встречу глав МИД Европейского союза в Киеве. Он уточнил, что подготовка к заседанию глав внешнеполитических ведомств будет обсуждаться на неформальном совещании.