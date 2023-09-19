Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2023, 06:59 — ИА Регнум. США не смогут провести реформу Совета Безопасности Организации Объединённых Наций без соответствующего одобрения всех членов этого совещательного органа, заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

Он также отметил, что этого нельзя достичь и без получения утверждения со стороны абсолютного большинства членов всемирной организации. Зампостпреда подчеркнул, что в Вашингтоне хорошо понимают и признают это обстоятельство.

«Американцы прекрасно понимают, признают в серьезных интервью, что никаких рычагов провести реформу Совета Безопасности без согласия на то членов Совбеза, в первую очередь постоянных членов, и в принципе абсолютного большинства членов ООН у них нет», — сказал он в интервью ТАСС.

Полянский считает, что подобные угрозы со стороны США являются «попытками выдать желаемое за действительное».

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформировать Совбез ООН. Он пояснил, что этот орган создали после Второй мировой войны, когда многие страны Африки были колониями западных держав.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что расширять Совбез ООН за счёт включения в него Японии и Германии недопустимо. Министр указал на то, что в СБ уже входит более трети стран, представляющих «золотой миллиард». Вместе с тем, по словам Лаврова, в его составе не представлены остальные 8 млрд.

18 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что архитектуру Совета Безопасности ООН необходимо менять, но для этого шага требуется консенсус всех государств — участников организации. Старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев считает, что США, желая расширить число стран — постоянных членов Совбеза ООН, хотят изменить под свои интересы мировой порядок и пошатнуть позиции России и Китая во всемирной организации.