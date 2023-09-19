Одесса, Украина, 19 сентября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Тюремный срок грозит жителю Одессы за украденную у соседки красноухую черепаху. Об этом 18 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Мина Ахвердиева Черепаха

По данным полиции, инцидент произошёл в Хаджибейском районе Одессы. Женщина держала дома двух красноухих черепах. Домашние питомцы обитали в ванночке на общей для жильцов дома веранде.

Мужчина украл одну из черепах соседки, разбил её панцирь молотком, сварил из животного суп и съел. Мужчину задержали и опросили, в краже черепахи он сознался. Отмечается, что теперь жителю Одессы грозит до восьми лет лишения свободы. О мотивах мужчины не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тигр по кличке Гектор, получивший травмы по вине человека и спасённый в Челябинске, погиб в центре «Утёс» в Хабаровском крае. Уточняется, что во время бури в тайге одно из деревьев упало в вольере тигра и он не успел увернуться.