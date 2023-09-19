Анкара, 19 сентября, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Турция не нуждается и никогда не нуждалась в помощи со стороны Европейского союза, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире американского телеканала PBS 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Если ЕС примет положительное решение, мы будем приветствовать его. Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», — сказал турецкий лидер.

Такой ответ Эрдоган дал на вопрос корреспондента телеканала о том, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Европейский союз.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Турции также в эфире телеканала PBS заявил, что Швеция не предпринимает необходимых усилий для вступления в НАТО. Он подчеркнул, что Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом.