Львов, Украина, 19 сентября, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Пожар начался на промышленном складе в украинском городе Львове. Об этом 19 сентября сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Львов

Как уточнил Козицкий, на промышленном складе «значительный пожар». Кроме того, по данным главы администрации региона, из-под завалов спасли женщину, которая получила травмы.

По словам Козицкого, на месте работают все профильные службы. В регионе сохраняется режим воздушной тревоги.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах во Львове. Как пояснил Козицкий, серия взрывов прогремела в части города. На момент взрывов во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что ранним утром 18 сентября сразу несколько взрывов произошло в Хмельницкой области. Об этом написало издание «Общественное».