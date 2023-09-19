Вашингтон, 19 сентября, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и сравнил Москву с крупнейшими городами США. О своих впечатлениях о поездке он рассказал в личном блоге на видеохостинге YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Он заявил, что считает Москву «более потрясающим местом», чем Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес. Хинкл также назвал Лондон менее привлекательным городом, чем столица РФ.

По словам журналиста, в Москве его ждало обслуживание на высшем уровне. Помимо этого, он высоко оценил еду и инфраструктуру в городе.

Американец отметил, что не увидел на улицах российской столицы мусора и грязи, а также бездомных и наркоманов, которые могут напасть на прохожих. Хинкл также выразил своё восхищение тем, как выглядит Кремль, Красная площадь, Храм Василия Блаженного и парк «Зарядье».

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в Польше оценили видеоролик из соцсетей, снятый жительницей России по имени Светлана, которая показала ассортимент в магазинах и ресторанах на фоне действия западных санкций. Так, сотрудники польского портала O2. pl отметили, что магазины и рестораны в РФ процветают вопреки санкциям.

Вместе с тем поляки выразили сомнение в том, что Светлана является истинной патриоткой России. Они также предположили, что «власти ей платят». Кроме того, представители портала предупредили, что ситуация в России якобы ещё изменится и это не конец проблем для страны.