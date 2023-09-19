Анкара, 19 сентября, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Конфликт на Украине продлится долго и закончится нескоро. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 сентября в интервью американскому телеканалу PBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По мнению главы Турции, украинский конфликт продлится долго и закончится нескоро. По словам Эрдогана, это «совершенно очевидно». При этом турецкий лидер отметил, что президент России Владимир Путин выступает за максимально оперативное завершение конфликта.

«Господин Путин также выступает за скорейшее окончание войны. Я говорю это только с его слов, Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам», — уточнил Эрдоган.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил турецкий лидер Эрдоган, он будет продолжать прикладывать усилия по урегулированию ситуации на Украине. Президент Турции убеждён, что в мирном процессе не будет проигравших.

При этом 5 сентября Эрдоган после возвращения из Сочи, где у него состоялись переговоры с президентом России Путиным, указал, что на сегодняшний день каких-либо перспектив для достижения мира на Украине не просматривается. Глава Турции отметил, что Анкара готова принять участие в организации диалога по урегулированию конфликта в случае, если стороны захотят его начать.