Донецк, 19 сентября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Юг» Вооружённых сил России отразили на донецком направлении семь атак противника, в результате чего ВСУ потерли до 210 человек личного состава. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки войск отражено семь атак штурмовых групп ВСУ… Противник потерял до 210 военнослужащих», — рассказал он.

Он добавил, что в результате огня артиллерии Вооружённые силы Украины также потеряли один танк, две буксируемые гаубиц M777 производства США, три миномёта, семь пикапов. Также удалось поразить пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 255 военнослужащих. В результате боёв в районе Клещеевки, Весёлого, Майорска, Марьинки и Водяного противник также потерял польскую САУ Krab, артиллерийскую систему M777, три боевые бронированные машины и семь пикапов.