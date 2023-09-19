Вашингтон, 19 сентября, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Правду о провале контрнаступления украинской армии и неудачной политике американских властей по Украине уже невозможно скрывать. Такое заявление сделал 18 сентября отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«В то время как ведущие американские политики, генералы и эксперты продолжают выступать за бессрочную поддержку Киева в его войне против России, трезвый и точный анализ почти завершенного летнего наступления Украины показывает, что героические жертвы, которые Украина продолжает приносить, практически не имеют никакого смысла», — указал Дэвис.

Эксперт отмечает, что если Вашингтону до начала наступления не было ясно, что украинские войска потерпят неудачу, то сейчас это стало очевидно. Также Дэвис констатировал, что украинской армии удалось прорвать первую линию обороны российских войск, но ей осталась самая сложная часть оборонительной системы России. Учитывая, что оборонительная система состоит из сотен километров укреплений, лучшее, что может сделать Украина, — это удержать то, что у нее есть, и не потерять новые территории из-за потенциального российского контрнаступления этой осенью.

По мнению эксперта, США стоило бы провести коррекцию курса и начать проводить новую политику с целью сохранения жизней украинцев и продвижения американских интересов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, слова главы Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на западную аудиторию через прессу являются признаком плохого положения украинской армии. Как пояснил Джонсон, заявление лидера киевского режима — это признак растущего отчаяния, причиной которого стал провал контрнаступления ВСУ.

В свою очередь бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что украинские войска не имеют средств для противостояния российской армии, из-за чего контрнаступление ВСУ было обречено на провал.