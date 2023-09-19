Энергодар, Запорожская область, 19 сентября, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на этой неделе рассчитывает встретиться с делегациями России и Украины для разрешения ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

Встречи пройдут на полях высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи Организации объединённых наций (ООН).

«Я собираюсь повидаться с обеими сторонами в ходе этой недели, что крайне необходимо мне, чтобы продолжаться оставаться полезным в данной ситуации», — рассказал Гросси РИА Новости 19 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа представители Международного агентства по атомной энергетике впервые осмотрели крыши энергоблоков ЗАЭС и убедились в отсутствии там взрывчатки. По словам главы «Росэнергоатома» Рената Карчаа, инспекторам показали крыши третьего и четвёртого энергоблоков.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что российские военные якобы разместили на крышах энергоблоком электростанции взрывоопасные устройства. Свои слова он никак не подтвердил.

В июле этого года Рафаэль Гросси подтвердил, что инспекторы МАГАТЭ не выявили признаков минирования.